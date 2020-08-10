Чита, , 08:14 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о ходе выполнения президентских поручений по антикризисным выплатам в условиях распространения коронавируса. Как сообщает сегодня, 10 августа, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя регионального правительства Инны Щегловой, принято 51 212 заявлений, обработано 66,3%.

«Пособия по безработице получили 33 540 человек, доплату на несовершеннолетних в размере трех тысяч рублей получили 14 тысяч детей. Ежемесячная денежная выплата на ребенка от трёх до семи лет назначена на 23 тысячи 517 детей»,— пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 5 августа 2020 г. в регионе насчитывалось 33 028 безработных. Число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), составляло 10 533 человек.

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