Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 7 августа завершились снижением. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,02%, до $44,64 за баррель. Нефть подешевела из-за ухудшения отношений между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также цена барреля упала опасений, что восстановление спроса замедлится из-за возобновления роста случаев заболевания коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете пользования двумя популярными китайскими приложениями — WeChat от Tencent и Tiktok от ByteDance. Администрация Белого дома намерена ввести санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и других должностных лиц.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июль оказались немного лучше ожиданий, чем нивелировали частично негативные факторы.

Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июль составило 1,763 млн против 4,791 млн месяцем ранее (прогноз был 1,6 млн мест). Уровень безработицы снизился с 11,1% до 10,1% (прогноз был 10,5%).

Сегодня, 10 августа, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $44,80 (+0,37%). С точки зрения технического анализа позиции покупателей остаются сильными.

При закрытии дня выше $45 рост котировок продолжится до $46,50 за баррель. Слабый доллар США может поддержать нефтяной рынок, сделав товар привлекательным для покупателей.

Читайте также: Нефть боится резких движений