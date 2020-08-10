Михайловский район, Приморский край, , 10:45 — REGNUM Компания «Русагро» начала поставку свиноматок и хряков из Дании на свою племенную ферму на территории опережающего развития «Михайловский». До конца года компания завезёт 3600 породистых свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Первая партия датских свиней уже прилетела спецбортом. Завезено 750 свинок и 16 хряков. Это племенные свиньи йоркширской, дюрокской и ландрасской пород.

«Русагро» строит в Приморском крае комплексы мощностью 75 тыс. тонн свинины в живом весе.

Как сообщало ИА REGNUM, более 16 тонн молока дала в 2019 году корова Эльвира из сельхозпредприятия Рыбновского района Рязанской области. При этом средний надой рязанских коров составляет 7,5 тонны молока.