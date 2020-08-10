Ульяновск, 10 августа 2020, 07:50 — REGNUM В Ульяновской области в первом полугодии оборот розничной торговли превысил 100 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше аналогичного прошлогоднего периода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам профессионального праздника в честь работников торговли.
По данным региональных властей, в условиях пандемии коронавируса работали более 10,5 тыс. предприятий, предлагающих разнообразные товары и услуги, при этом в сфере торговли «удалось сохранить и даже приумножить показатели».
По прогнозу, в 2020 году выручка от продажи товаров достигнет 200 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области станут отслеживать продвижение продукции местных производителей в торговых сетях. По данным властей, в настоящее время доля местной продукции в ретейлинговых сетях составляет 7−10%, в небольших торговых магазинах — 50−60%.
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