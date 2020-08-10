Ульяновск, , 07:50 — REGNUM В Ульяновской области в первом полугодии оборот розничной торговли превысил 100 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше аналогичного прошлогоднего периода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам профессионального праздника в честь работников торговли.

По данным региональных властей, в условиях пандемии коронавируса работали более 10,5 тыс. предприятий, предлагающих разнообразные товары и услуги, при этом в сфере торговли «удалось сохранить и даже приумножить показатели».

«За полгода общее количество стационарных торговых объектов увеличилось почти на 100 единиц. Оборот розничной торговли за этот период превысил 100 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По прогнозу, в 2020 году выручка от продажи товаров достигнет 200 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области станут отслеживать продвижение продукции местных производителей в торговых сетях. По данным властей, в настоящее время доля местной продукции в ретейлинговых сетях составляет 7−10%, в небольших торговых магазинах — 50−60%.

Подробнее: В Ульяновской области отследят наличие местной продукции в торговых сетях