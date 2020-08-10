Якутск, , 10:46 — REGNUM Власти Якутии выдадут по 3629 рублей на каждого ребёнка к началу учебного года многодетным семьям с низким доходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Денежную сумму семьи направят на покупку школьных принадлежностей, одежды.

Пособие получат многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в Якутии.

В 2020 году на выплаты выделят более 120 млн рублей. На 1 июля пособие оформили 4577 семей, в которых 9219 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать постоянной выплату в 10 тыс. рублей на ребёнка до 18 лет.