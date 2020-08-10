Москва, , 07:20 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минпромторга России к АО «Муромтепловоз» — машиностроительному предприятию из Владимирской области. С ответчика взыскали затраты на сумму 2,2 млн рублей и штраф в размере 400 тыс. рублей. Вердикт ещё может быть обжалован в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с ОАО «Муромтепловоз» в пользу Минпромторга России 2 221 895 руб. 80 коп. — сумму понесённых затрат, 400 000 руб. — сумму штрафа», — решил суд.

Помимо этого, с компании в доход федерального бюджета взыскали 36 109 рублей госпошлины.

Напомним, «Муромтепловоз» работает в городе Муроме с 1916 года. Завод выпускает технику для пожаротушения, военную и железнодорожную продукцию.