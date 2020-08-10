Москва, 10 августа 2020, 07:20 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минпромторга России к АО «Муромтепловоз» — машиностроительному предприятию из Владимирской области. С ответчика взыскали затраты на сумму 2,2 млн рублей и штраф в размере 400 тыс. рублей. Вердикт ещё может быть обжалован в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.
Помимо этого, с компании в доход федерального бюджета взыскали 36 109 рублей госпошлины.
Напомним, «Муромтепловоз» работает в городе Муроме с 1916 года. Завод выпускает технику для пожаротушения, военную и железнодорожную продукцию.
Претензии к заводу были также и у Минобороны России. Ведомство в конце января 2020 года подало сразу два иска к АО. В марте — апреле 2020 года претензии были удовлетворены. По одному спору в пользу ведомства было взыскано «5580 евро сумма основного долга, неустойка за период