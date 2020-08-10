Чебоксары, , 07:08 — REGNUM В Чувашии продолжаются разбирательства по делу о выпуске и обслуживании в Чебоксарах Единой карты учащегося. Антимонопольщики пришли к выводу о бездействии мэрии Чебоксар, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФАС.

Комиссия ведомства признала бездействие администрации Чебоксар нарушением ч. 1 ст. 15 федерального закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов исполнительной власти, органов местного самоуправления»).

«Орган местного самоуправления не предпринял меры по обязанию ПАО АКБ «Авангард» к исполнению принятых в рамках конкурса обязательств, в частности, по выпуску и обслуживанию Единой карты учащегося», — говорится в сообщении.

В УФАС полагают, что бездействие администрации могло привести к ограничению конкуренции на рынке финансовых услуг в части сопровождения процедуры безналичного расчета школьников при посещении ими муниципальных образовательных и социально-культурных организаций, проезде на общественном транспорте и питании в школах.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время все предусмотренные договором о внедрении карты учащегося мероприятия исполняются банком «Авангард» «в полном объеме».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в ходе проверки УФАС пришло к выводу, что мэрия Чебоксар не предприняла меры по обязанию «к исполнению принятых в рамках конкурса обязательств», выдав предупреждение администрации. Данное дело рассматривалось в судах, которые встали на сторону антимонопольщиков.

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