Пекин, , 06:56 — REGNUM Активность сферы экспресс-доставки в Китае в июле оказалась более высокой, чем месяцем ранее, сообщили 8 августа в Китайской федерации логистики и закупок.

Индекс экспресс-доставки в Китае составил 107,2% в июле, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в июне, сообщили в федерации. Индекс складывается на основе данных крупных логистических фирм, обеспечивающих услуги доставки.

Подстегиваемый внутренним спросом, данный сектор стал значительно лучше себя чувствовать в сельской местности, где выросло количество доставок в июле. В связи с улучшением экспорта, субиндекс трансграничных экспресс-доставок составил 98,1% в июле, что на 3,3 процентного пункта выше, чем в июне.

Деловая активность в производственном секторе также продолжила наращиваться. В июле субиндекс экспресс-доставки в секторе составил 111,8%, что на 2 процентных пункта выше, чем месяцем ранее. В июле субиндекс в сфере услуг экспресс-доставки составил 105,8%, что на 0,9 процентного пункта ниже предыдущего месяца.