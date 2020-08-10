Пекин, , 06:45 — REGNUM Цены производителей в Китае продолжили свое падение в июле, которое, однако, продолжило сокращаться благодаря мерам экономической поддержки со стороны властей, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Индекс цен производителей (PPI) в Китае, который измеряет цену товаров у ворот фабрики, упал на 2,4% в годовом исчислении в июле, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Данный показатель оказался ниже 3% падения в июне и 3,7% падения в мае. В месячном исчислении средние цены производителей прибавили 0,4%. В среднем цены у фабричных ворот падали на 2% в период с января по июль в Китае, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее.