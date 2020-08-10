Пекин, , 06:11 — REGNUM Почти 64% опрошенных в рамках недавнего исследования китайцев считают, что их дети все сильнее склоняются в сторону эгоизма, сообщает 9 августа газета China Youth Daily.

Родители, принявшие участие в исследовании, также выражают обеспокоенность тем, что их дети слепо следуют трендам и верят кумирам. Исследование основывается на мнении 1992 респондентов.

Чтобы воспитать добродетельных детей, более 71% опрошенных заявили, что родители должны своими поступками показывать положительным пример, еще 58,4% отметили важность проводить с детьми как можно больше времени.