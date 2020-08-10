Кызыл, , 06:10 — REGNUM Власти Тувы приняли концепцию развития туризма в регионе до 2025 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, документ утверждён в соответствии со Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 года.

Семь туристических проектов региона вошли в комплексные инвестиционные проекты «Енисейская Сибирь» и «Великое Саяно-Алтайское кольцо». В их числе планируется создание санаторно-курортного комплекса «Чедер-KINEZI», горнолыжного комплекса «Тайга» в Пий-Хемском районе, туристской агрофермы «Эко-Тува», этнографического центра «Дом шамана» и так далее.

По мнению чиновников, реализация этих проектов позволит повысить уровень занятости населения в сфере туризма и смежных отраслях.

«Реализация программы позволит создать необходимую обеспечивающую инфраструктуру, в полной мере использовать потенциал приграничного региона. Должны появиться условия для привлечения инвесторов», — отметили в правительстве.

Читайте также: Тува намерена сотрудничать с регионами Сибири в сфере туризма