Пекин, , 05:51 — REGNUM Китайская железнодорожная сеть достигла протяженности 141,4 тыс. км на конец июля, из которых 36 тыс. км составили скоростные железные дороги, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Как сообщили на официальном сайте компании Китайской железнодорожной корпорации, страна вложила 67,1 млрд юаней (около $9,67 млрд) в основной капитал в сфере железнодорожной инфраструктуры за июль, что на 3,6% выше в годовом исчислении.

Инвестиции в железнодорожные проекты крупного или среднего масштаба достигли 49,9 млрд юаней в прошедшем месяце, что на 11,3% выше в годовом исчислении.

За первые семь месяцев года 1310 км новых железнодорожных линий был введено в эксплуатацию в стране, включая 733 км скоростных железных дорог.