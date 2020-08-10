10 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Алексей Гришин — бывший министр Самарской области, занимавший пост при Николае Меркушкине, стал фигурантом уголовного дела по трём статьям.

Анастасия Степанова, , 05:47 — REGNUM Бывший министр строительства Самарской области, в последние годы работавший проректором МГУ Алексей Гришин отправлен судом под стражу. Обвинение ему предъявлено по событиям, связанным с крупными объектами Мордовии, и фирмами, зарегистрированными в республике. ИА REGNUM проанализировало дело Гришина и его бизнес-активы.

Наручники Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Уголовное дело

Требование об аресте бывшего министра выдвинули следователи из Мордовии, где и расследуется уголовное дело сразу по трём статьям — преднамеренное банкротство, дача взятки и мошенничество.

В первую очередь претензии к Гришину появились как к соучредителю ООО «Инвест-Альянс», которое является владельцем компании «СДС-Управление строительства» — крупного господрядчика в Мордовии. Один из эпизодов касается преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства». Ущерб, причинённый кредиторам, оценили в 183 млн рублей.

Помимо этого, по другому эпизоду, связанному с хищением средств, которые были выделены на строительство республиканского перинатального центра и стадиона водных видов спорта, ущерб бюджету Мордовии оценили в 4 млн рублей.

Вменяется Гришину и директору компании, которая была позднее обанкрочена, и передача «начальнику ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» взятки в виде бытовой техники и мебели на общую сумму около 2 млн рублей». По данным следствия, в обмен компании «СДС-Управление строительства» обещали лоббирование интересов при заключении госконтрактов.

Алексей Гришин был задержан в Москве 4 августа 2020 года и доставлен в Саранск, а 7 августа ему была избрана мера пресечения. Расследование дела продолжается.

28 июля по собственному желанию Гришин уволился с поста проректора МГУ.

Из открытых источников известно, что до поста проректора Гришин работал в федеральном автономном учреждении «Роскапстрой», которое подконтрольно Минстрою РФ.

Компании — фигуранты уголовного дела

В уголовном деле, возбуждённом в Мордовии, фигурируют две фирмы — ООО «Инвест-Альянс» и ООО «СДС-Управление строительства». Первое было создано для управления финансово-промышленными группами в мае 2006 года в Саранске. С сентября 2018 года Алексею Гришину в компании принадлежит доля в 45%. Ещё 45% владеет Валентина Андрюшкина, 5% — Александр Муравьев (депутат Госсобрания Мордовии) и 5% — Евгения Шкляева.

Андрюшкина в целом имеет доли в семи компаниях Мордовии, в том числе в ООО «Терминал», которое было создано для хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в ноябре 2013 года через реорганизацию ООО «Саранскстройнефть» и «Саранскнефть». Долю в 45% в фирме имеет и Юлия Гришина, в активе которой есть ещё и 45% фирмы по управлению недвижимостью — ООО «Топливная компания».

Меркушкин, Гришина, Шкляев и Муравьев были совладельцами ООО «Саранскстройнефть», которое было ликвидировано после реорганизации в форме слияния и появления компании «Терминал». Возглавляла компанию Елена Меркушкина.

Возвращаясь к компании, фигурировавшей в сообщении Следственного комитета — ООО «Инвест-Альянс».

В её собственности — доли в десятке компаний Мордовии. В их числе — ООО «Мордовдевелопмент», ООО «Торгово-развлекательный комплекс «Огарёвплаза», 10% доли в производителе сухарей «Ламзурь С», 10% доли в ООО «Саранский полиграфический комбинат», 100% доли в автодорожно-строительном ООО «СДС», 100% доли в ООО «ТКМ» (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов) и 58% доли в обанкроченном ООО «Строительная компания «Трансмагистраль».

«Инвест-Альянс» также выступало соучредителем АО «Мордовская электросетевая компания». По данным на 2016 год, акционером АО было ООО «Мор­довс­кая се­тевая ком­па­ния».

Банкротство «СДС-Управление строительства»

Компания «СДС-Управление строительства», в чьём преднамеренном банкротстве обвиняются фигуранты уголовного дела, была создана в апреле 2003 года для строительства автодорог. Фирма за годы своей работы была исполнителем по 17 дорогостоящим контрактам на общую сумму 13,42 млрд рублей. Среди основных заказчиков, с которым было заключено не менее 15 соглашений на 13,4 млрд рублей, — «Управление капитального строительства Мордовии».

С июня 2011 года 100% доли в компании принадлежит «Инвест-Альянсу». Само ООО признано банкротом в декабре 2019 года, но по-прежнему числится соучредителем ТСЖ «Онегин» в Саранске. ТСЖ в свою очередь в суде пытается оспорить право собственности, но этот иск пока не рассмотрен.

Долги ООО перед кредиторами к моменту перехода от наблюдения к конкурсному производству превышали 156 млн рублей, из которых 16,84 млн рублей — требования налоговой службы, а 117,43 млн рублей и 22,64 млн рублей санкций — претензии 39 конкурсных кредиторов.

Уже в сентябре долги господрядчика могут существенно вырасти. На 9 сентября арбитраж назначил рассмотрение двух требований государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия» — «о включении в процедуре конкурсного производства денежного требования в сумме 439 820 737 рублей 43 копейки» и требования в сумме 396 555 153 рублей 20 копеек. Они фигурируют как неустойки по госконтрактам.

А 4 сентября суд планирует рассмотреть заявление конкурсного управляющего о взыскании в солидарном порядке убытков в размере 865 797 977 рублей 51 копейки с двух бывших топ-менеджеров — Александра Тимофеева и Виктора Киселева.

Активы Гришина

Вышеперечисленные фирмы не единственные активы бывшего самарского министра. Гришину также принадлежат доли в двух коммерческих компаниях и он был соучредителем «Федерации баскетбола Мордовии», где отметился и Алексей Меркушкин.

Экс-чиновник — владелец 45% доли в саранском ООО «Адвертис» (управляющий долей — Илья Ципигин, ранее долей владел Виктор Гришин). Компания создана как рекламное агентство в 2008 году. Среди совладельцев уже известные нам Андрюшкина (45% доли), Муравьев и Шкляева.

Тем же составом и в тех же долях они владеют и ООО «Городская управляющая компания «Деловая недвижимость».