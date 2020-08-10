Южно-Сахалинск, , 11:25 — REGNUM На Сахалине рыбоперерабатывающий завод Курильских островов готовится выпускать главный ингредиент крабовых палочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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ЗАО «Курильский рыбак» закупает необходимую для изготовления фарша «сурими» технику. Поставки первой партии технологического оборудования ждут в сентябре.

«Группа наших компаний расширяет также производство по выпуску кормовой муки и рыбьего жира. Закупили большой завод, скоро он к нам прибудет. Мы уже ведем стройку здания под него. Будем перерабатывать до 500 тонн сырца в сутки», — пояснил директор филиала предприятия Олег Мазур.

Компания получила из областного бюджета 250 млн рублей, что позволило возместить часть затрат на строительство рыбоперерабатывающего завода.

«Курильский рыбак» запустили меньше года назад. Он находится недалеко от причала. Подача на конвейер идёт с помощью вакуумного насоса — рыбопровода. Это позволяет за считанные часы направить свежую рубу в рефрижератор.

Мощность завода — 1000 тонн сырья в сутки. В ассортименте: мороженые минтай, треска, камбала, навага, скумбрия, сардина, палтус, кальмар, а также мука рыбная кормовая. Консервный цех производит ассорти деликатесное, печень трески и минтая. Большая часть продукции предприятия уходит на внутренний рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток в этом году с трудом выполняет планы про вылову лососевых — мало горбуши не только на Колыме, но и в других дальневосточных регионах. Негативную роль сыграл какой-то фактор глобального масштаба, это может быть аномально высокая смертность горбуши от голода.