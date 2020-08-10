Киров, , 03:25 — REGNUM Производство дела по банкротному иску к ПАО «Моломский лесохимический завод» — производителю древесного угля прекращено. Арбитраж Кировской области отказал во введении наблюдения как первого этапа процедуры несостоятельности, так как сумма долга снизилась и не дотягивает до минимальной планки, установленной по профильному закону, передаёт ИА REGNUM.

«В судебном заседании (после перерыва) представитель ФНС России указал, что за ПАО «Моломский Лесохимический завод» на сегодняшний день числится задолженность по основному долгу в размере 125 946 рублей 04 копеек и по пени — 9992 рубля 35 копеек, представил справку о задолженности по обязательным платежам перед Российской Федерацией», — отмечается в материалах суда и указывается, что сумма меньше 300 тыс. рублей.

Судья отказал во введении первого этапа и прекратил производство по спору.

Напомним, иск был подан УФНС России по Кировской области после того, как сумма долга превысила 16,27 млн рублей. Дело слушалось с октября 2019 года.