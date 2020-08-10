Киров, 10 августа 2020, 03:25 — REGNUM Производство дела по банкротному иску к ПАО «Моломский лесохимический завод» — производителю древесного угля прекращено. Арбитраж Кировской области отказал во введении наблюдения как первого этапа процедуры несостоятельности, так как сумма долга снизилась и не дотягивает до минимальной планки, установленной по профильному закону, передаёт ИА REGNUM.
Судья отказал во введении первого этапа и прекратил производство по спору.
Напомним, иск был подан УФНС России по Кировской области после того, как сумма долга превысила 16,27 млн рублей. Дело слушалось с октября 2019 года.
Для справки: завод работает в одном из районов региона с 1993 года, производя древесную смолу, уголь и кабельные барабаны. По открытым данным, численность сотрудников за последний год снизилась почти на 60 человек, до 180. С 21 июля 2020 года врио гендиректора компании является Светлана Лялина.