Москва, , 03:05 — REGNUM Компания-банкрот, которая занимается ремонтом и обслуживанием некоторых видов артиллерийских систем и наземного оборудования противотанковых ракетных комплексов, подала иск к Минобороны России. Истец требует расторгнуть государственный контракт трёхлетней давности. Претензии арбитраж Москвы рассмотрит 17 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

АО «39 Арсенал», базирующийся в Пермском крае, обратился с иском к ведомству 4 августа 2020 года. В споре, который будет рассматривать судья Кукина, речь идёт «о расторжении государственного контракта от 10.10.2017 года №1 718 187 316 192 432 237 838 336». Подробности пока неизвестны.

Напомним, АО «39 Арсенал», которое входило в структуру «Оборонсервиса», было признано банкротом в сентябре 2018 года. До этого оно успело стать поставщиком по свыше десяти госконтрактам на 251 млн рублей и заказчиком по более чем 20 контрактам на 41 млн рублей.

В 2018 году военная прокуратура выявила нарушения в акционерном обществе, связанные с фактически невыполненными, но оплаченными коммерческой компании работами. Дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Сумма ущерба оценивалась в 8,5 млн рублей.