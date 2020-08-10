Москва, , 02:42 — REGNUM Иркутская авиакомпания «ИрАэро» обратилась в арбитраж Москвы с иском к чартерному авиаперевозчику из Гонконга. Сумма претензий превышает 8,8 млрд рублей, но дело пока судом не принято, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление в арбитраж поступило 6 августа 2020 года. Сумма претензий к Aviation Service (HK) Limited составляет 8 878 817 682,74 рубля.

Напомним, месяц назад иркутская авиакомпания также проиграла спор этому же чартерному перевозчику на сумму 8,5 млн долларов. С ответчика взыскали неосновательное обогащение и неустойку за три отменённых беспосадочных рейса в апреле 2018 года. За них была внесена предоплата в размере 800 тыс. долларов США.

Претензии к «ИрАэро» имеет и лизинговая госкомпания, которая подала сразу несколько исков. По двум из них сумма требований составляет почти 300 млн рублей.