Новочеркасск, Ростовская область, 10 августа 2020, 00:19 — REGNUM В Ростовской области откроют дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Стационар будет развернут на территории Новочеркасской городской больницы №1, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.
На оснащение госпиталя из региональной казны выделено около 82 млн рублей. Средства направят на покупку медицинского и холодильного оборудования, мебели.
Стационар для лечения пациентов с положительным результатом теста на коронавирус будет рассчитан на 50 коек.