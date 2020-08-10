Новочеркасск, Ростовская область, , 00:19 — REGNUM В Ростовской области откроют дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Стационар будет развернут на территории Новочеркасской городской больницы №1, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

На оснащение госпиталя из региональной казны выделено около 82 млн рублей. Средства направят на покупку медицинского и холодильного оборудования, мебели.

Стационар для лечения пациентов с положительным результатом теста на коронавирус будет рассчитан на 50 коек.