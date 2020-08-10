Ростов-на-Дону, , 00:13 — REGNUM В Ростовской области на оснащение трёх больниц новым медицинским оборудованием выделено свыше 4,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Средства, выделенные из региональной казны, распределят между лечебными учреждениями Волгодонска, Тарасовского и Обливского районов.

Уточняется, что Тарасовская центральная райбольница получит передвижной палатный рентгеновский аппарат, Обливская райбольница — два кислородных концентратора. Центральную горбольницу Волгодонска оснастят бесконтактными термометрами, а также приборами для дезинфекции и обеззараживания воздуха.