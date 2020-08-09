Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Попавшую в крайнюю немилость к президенту США Трампу китайскую компанию TikTok может купить Twitter и это вызовет быстрый крах китайского приложения, сообщает 9 августа WSJ.

По мнению издания, переговоры, ведущиеся представителями Twitter о покупке ТикТока, в случае успешного завершения приведут к краху сервиса.

«Если такая покупка все же произойдет, то крах TikTok, а следовательно и улучшение успеваемости у школьников по всему миру произойдет в самое ближайшее время», — отмечает издание.

Напомним, на покупку сервиса TikTok, фактически запрещённого в США, также претендует компания «Майкрософт».

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом США Дональдом Трампом исполнительного указа, запрещающего в течение 45 дней совершать любые сделки с китайской компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok. Запрет вступит в силу в сентябре, через 45 дней после публикации.

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