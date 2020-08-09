Минск, , 15:40 — REGNUM В порт Клайпеды 9 августа прибыл второй танкер с нефтью из США, предназначенный для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, сообщает БелТА.

Объем поставленной из США нефти составил 76 тысяч тонн, сорт — «Белый орел». По словам Тищенко разгрузка нефти начнется к вечеру. Затем предстоит транспортировка сырья по железной дороге на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод. Первые цистерны американской нефти прибудут на завод 12−13 августа и к концу месяца партия поступит на переработку.

«Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ», — подчеркнул Тищенко.

Напомним, первый танкер с американской нефтью для Белоруссии объемом в 77 тысяч тонн (сорт Bakken) прибыл в порт Клайпеды 5 июня.