Шанхай, Китай, , 07:31 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery Automobile Co. отзовет 190 352 автомобиля с рынка Китая из соображений безопасности, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Отзыв начнется с 15 августа текущего года и затронет внедорожники модели Tiggo 5, произведённые в период с 13 июля 2013 года по 13 сентября 2017 года, говорится в официальном заявлении на сайте Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Вода под высоким давлением может попасть в электронный блок управления у отзываемых автомобилей во время их мойки. Повреждения блока управления может привести к тому, что автомобиль перестанет заводиться, а также может привести к опасным последствиям.

Автопроизводитель пообещал установить на блок специальный водозащитных кожух, а также заменить уже поврежденные блоки совершенно бесплатно.