Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Ряд шагов с целью поддержки экономики распорядился сделать в обход конгресса, с которым он так и не достиг договорённости, президент США Дональд Трамп. Об этом 8 августа сообщил журналистам сам американский лидер на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.

По словам Трампа, он отдал распоряжение о предоставлении безработным гражданам США дополнительно 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат. Четверть этой суммы должны будут взять на себя штаты.

Также президент США объявил о предоставлении налоговых каникул на налог с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тыс. долларов в год. В стране насчитывается около 98% таких граждан. Для них налоговые каникулы будут, по словам Трампа, объявлены либо с 1 сентября, либо задним числом, с 1 августа и продлятся до конца года.

Кроме того, американский лидер пообещал сделать эти налоговые каникулы постоянными в случае, если его переизберут в ноябре на пост главы государства.

Трамп заявил и о подписании им указов по приостановлению выселения неплательщиков аренды жилья и ипотеки, а также дал обещание о принятии им дополнительных мер по облегчению долга студентов за обучение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении президента США Дональда Трампа приостановить сбор налогов с заработной платы, а также принять ряд дополнительных мер, направленных на смягчение экономических последствий пандемии COVID-19 для граждан США.

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