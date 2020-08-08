8 августа 2020 | Время чтения 4 мин

После так сказать реструктуризации совместного предприятия Яндекса и Сбербанка, создается впечатление, что сделка оказалась какой-то слепой и непродуманной! Расставаясь с Яндекс-деньгами, Греф не подозревал, что IT-компания может создать альтернативу проданному Сбербанку проекту? Наивно полагать, что не создал бы. Очередной промах Грефа? Не слишком ли много промахов для одной сделке.

Галина Смирнова, , 21:56 — REGNUM Еще на стадии создания совместного предприятия Яндекса и Сбербанка возникало подозрение, что компаниям будет трудно сойтись характерами, тем более, когда речь идет об успешном бизнесмене-основателе Яндекса — Воложе и менеджере-диктаторе — Грефе, не просто привыкшего всё и вся, что нужно и, порою, что не нужно брать под контроль, а имеющего доступ к политическим инструментам для достижения своих целей. На самом деле, проект мог бы быть крайне успешным и выгодным. Яндекс заявлял, что появились инвестиции. Видимо, на то и был расчет. Как правило, IT-компаниям приходится искать на свое развитие деньги на свободных рынках, в результате чего можно потерять контроль над бизнесом. Кредитные ресурсы в России недешевые. Поэтому совместное предприятие с крупнейшим в России банком, монополистом, да еще с госдолей в акционерном капитале, должно было сыграть в плюс Яндексу, как бы предоставляя более свободный, чем у конкурентов, доступ к денежным ресурсам. И всё-таки что-то пошло не так. Совместный проект просуществовал недолго. Последовал развод и делёж так сказать имущества. И вот, разойдясь по разным сторонам, Яндекс намерен создать по сути своей банковскую экосистему с рядом финансово-страховых проектов, для которых, как известно, требуется соответствующая лицензия. Кроме того, подобная деятельность подпадает под регулирование Центробанка. Неизвестно, каким образом в этом направлении будет двигаться Яндекс. Пока что, сообщалось в СМИ, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию торговых марок «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш». Между тем, давно известный факт — IT-проекты, в том числе зарубежные, решившие в свое время связаться с традиционно банковскими инструментами, так или иначе, даже спустя много лет, скатывались к деятельности банков, что практически полностью ставит жирную точку на необходимости их дальнейшей реализации, так как традиционная банковская деятельность и стоит гораздо дороже, и в отличие от IT-проектов зарегулирована, строится иначе, да и, в принципе, теряют привлекательность. Хотя, безусловно, и сами банки уходят от традиционных инструментов, но, опять же, имея лицензию на свою работу и подчиняясь законам банковского рынка. При этом, как сообщало издание Лента.ру, банковские, страховые, инвестиционные услуги Яндекса будут предназначены как для частных лиц, так и для юридических. Компания будет предоставлять вполне банковские продукты: выпускать кредитные карты, выдавать займы под залог, взыскивать долги и т.д. Но вот, что еще более кажется интересным и то, что осталось за кадром и при создании СП и после «развода».

Яндекс

Хоть и недолгое, но совместное существование Яндекса со Сбербанком состоялось. Яндекс получил некоторое финансирование. А что еще могла получить компания от Сбербанка, как и Сбербанк от Яндекса? Получили ли обе стороны доступ к базам данных своих клиентов, были ли объединены эти базы данных? Ведь, не секрет, что закон о персональных данных позволяет объединять базы при условии так сказать совместимости целей. Совместное предприятие априори преследует совместные цели. Значит и базы данных, могли быть совмещены. Вот только как быть в этом случае с банковской тайной. В случае объединения баз данных была ли нарушена банковская тайна?

Герман Греф называл распад совместного предприятия не «разводом», а реструктуризацией, при этом подчеркивая, что экосистемы компаний конкурировали между собой, что создавало сложности. Можно подумать, что «великий» Греф не понимал, на что шел при создании СП и не подозревал, что системы могут конкурировать. Он думал, что таким образом устранит конкурента? А Волож не подозревал, что Греф по привычке хотел бы устранить конкурента? Неужели основатель Яндекса рассчитывал исключительно на материальную выгоду, не подозревая, что в этом случае придется чем-то поступиться. Ведь, известно, что «бесплатный сыр может быть только в мышеловке».

После так сказать реструктуризации совместного предприятия, и в этой связи возникающих вопросов, создается впечатление, что сделка оказалась какой-то слепой и непродуманной! Расставаясь с Яндекс-деньгами, Греф не подозревал, что IT-компания может создать альтернативу проданному Сбербанку проекту? Наивно полагать, что не создал бы.

Когда произошла реструктуризация СП, практически все эксперты предположили, что Яндекс обрел, таким образом, в лице Грефа мощного врага. Сейчас выходит, что Яндекс, создавая свою финансовую экосистему, лезет как бы на рожон? Тогда что это за такая мирная реструктуризация и можно ли назвать ее мирной, как и реструктуризацией? И почему в рамках этой так называемой реструктуризации, Греф не предусмотрел условий, ограничивающих Яндекс, например, в течение нескольких лет с момента свершения сделки, создавать альтернативных проектов? Очередной промах Грефа? Не слишком ли много промахов для одной сделки?! Судя по всему, пока что в этой наметившейся «борьбе» между главой Сбербанка и основателем Яндекса, выигрывает явно Волож. Хотя, последние события, связанные с планами по пересмотру Россией соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, где зарегистрирована компания Яндекс, может сыграть на руку Грефу.