Бейрут, , 16:00 — REGNUM Турецкие власти готовы отстроить порт столицы Ливана, который был разрушен 4 августа в результате мощного двойного взрыва. Об этом 8 августа заявил на пресс-конференции в Бейруте вице-президент Турции Фуат Октай, передает Anadolu Ajansı.

По словам турецкого вице-президента, в данный момент в столице Ливана продолжают свою работу поисково-спасательные команды из Турции и властями поставлено в Ливан 400 тонн продовольственных товаров.

«Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания», — заявил Октай.

Также он указал, что в ходе встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном представители Анкары сообщили, что ливанская сторона может использовать турецкий порт Мерсин до того момента, когда восстановят бейрутский порт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 августа старший советник по внешней политике спикера иранского парламента на встрече с посланником Ливана в Иране рассказал о последних событиях, связанных с произошедшим взрывом в ливанской столице Бейруте.

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