Тегеран, , 08:30 — REGNUM 7 августа глава министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Хосейн Модаррес-Хиабани заявил, что несмотря на тяжелые экономические условия, производство алюминия в стране увеличилось на 50 процентов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия производственной линии компании Nafis Part в промышленном городе Зеберхан, он отметил, что открытие нового проекта расширит производственные мощности, при этом данный сектор будет продолжать активно действовать даже в самых сложных экономических условиях.

«Когда корейские автогиганты покинули Иран, все ожидали, что автопром страны закроется, но производство автомобилей показало рост на 20%, что является результатом терпения и сопротивления производственных ячеек», — сказал он.

Кроме того, иранский чиновник сообщил, что несмотря на вспышку коронавирусной инфекции и санкции, стране удаётся поддерживать свою экономику за счёт ненефтяных ресурсов.