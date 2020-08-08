Оттава, , 01:13 — REGNUM Ответные пошлины на группу американских товаров через один месяц введут власти Канады после решения США установить ограничения на канадский алюминий, сообщила заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд 7 августа на пресс-конференции в Торонто.

По словам представителя Канады, в Оттаве считают подобные действия неприемлемым на фоне ситуации с пандемией в мире, а также после ратификации трехстороннего торгового соглашения (USMCA).

Канадские власти призвали США отказаться от этого шага, и надеются, что в Вашингтоне пересмотрят свое отношение у этом вопросу до 16 августа — момента вступления решения в силу.

Заместитель премьер-министра добавила, что в течение месяца канадское правительство будет проводить консультации с канадским компаниями для создания перечня товаров из США, на которые будут установлены ввозные тарифы. Сумма ответных пошлин должна быть кратна тем ограничениям, которые решила ввести американская сторона — 3,6 млрд канадских долларов ($2,7 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, торговое соглашение (USMCA) между США, Канадой и Мексикой было подписано в конце января.

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