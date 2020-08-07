Пекин, , 22:28 — REGNUM После преодоления эпидемии коронавируса в Китае наблюдается стабильное восстановление сферы занятости, сообщает 7 августа Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление Министра трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Чжан Цзинаня.

В последние недели и месяцы в городах и поселках городского типа, по статистическим данным, ежемесячно создавалось около одного миллиона рабочих мест; в феврале, на который пришелся пик эпидемии, этот показатель снижался менее, чем до 400 тыс. За первые полгода общее количество новых рабочих мест по стране в целом достигло 5,64 млн. Это отстает от целевого показателя на год, но составляет от него почти две трети (63%).

Министр особо отметил снижение уровня безработицы, который по сравнению с февралем, к июню снизился с 6,2% до 5,7%. Он подчеркнул, что его ведомством принимаются последовательные меры по обеспечению работой и зарплатой ключевых групп населения, прежде всего выпускников вузов, а также рабочих-мигрантов из сельской местности. Смягчение напряженности с занятостью Чжан Цзинань охарактеризовал как результат принятых государством мер, в частности, сокращение предприятиям взносов на социальное страхование.