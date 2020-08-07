Йошкар-Ола, , 20:55 — REGNUM Работа по организации сбора мусора должна быть удобна жителям и хозяйствующим субъектам, считает глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он предложил региональному оператору по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) ООО «Благоустройство» создать филиал, который будет обслуживать Горномарийский район и Козьмодемьянск, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Рабочая поездка глава Марий Эл Александра Евстифеева в Горномарийский район Mari-el.gov.ru

Глава минприроды республики Алексей Киселев заметил, что в Горномарийском районе остается ряд вопросов по утилизацию ТКО, поскольку зона, расположенная на правом берегу Волги, изолированная, что вызывает определённые сложности у регионального оператора.

Глава компании — учредителя мусорного полигона в этой зоне ООО «Полигон» Виктор Салоедов отметил, что для систематизации сбора и вывоза отходов планируется построить мобильный мусоросортировочный комплекс. По его словам, разрабатывается три перспективных варианта.

«Ориентировочная мощность — 10 тыс. тонн в год. В настоящее время объем отходов, которые завозятся на полигон, не превышает 5 тыс. тонн в год. Осенью мы сделаем заказ у одного из производителей. На следующий год рассчитываем получить комплекс, смонтировать и запустить его», — рассказал Салоедов.

Евстифеев подчеркнул, что эта работа должна быть завершена в 2021 году.

«Нельзя допускать ни новых возгораний, ни сбора мусора на полях. Это ответственность собственника полигона. Его обязанность — эксплуатировать полигон и не засорять территорию. Кроме того, это тема экологии. Собственник должен навести порядок», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, всего до 2024 года в рамках национального проекта «Экология» в Марий Эл планируют построить пять мусоросортировочных комплексов. В Йошкар-Оле мощность планируемого комплекса составит 80 тыс. тонн в год, в Волжске — до 40 тыс. тонн, в Сернурском районе — до 30 тыс. тонн ежегодно, в Моркинском — до 12 тыс. тонн, также территориальная схема обращения с отходами предусматривает комплекс в Горномарийском районе.

Общая стоимость строительства оценивается в 185 млн рублей, на эти цели будут привлекаться средства инвесторов.