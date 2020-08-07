Рим, , 19:42 — REGNUM Граждане Италии, оказавшиеся в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса и вызванных ею ограничений и экономического кризиса, смогут получить из бюджета еще одну выплату в размере 400 евро (на семью), такое предложение содержится в черновике нового декрета правительства страны, который министры обсудили в пятницу, 7 августа.

Евро

Пособие начали выплачивать летом 2020 года, его получателями стали более 200 тысяч итальянских семей.

Средний размер пособия (в июле 2020 года его размер варьировался от 400 до 800 евро в зависимости от доходов получателей) составлял в июле 572 евро.