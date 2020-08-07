Рим, 7 августа 2020, 19:42 — REGNUM Граждане Италии, оказавшиеся в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса и вызванных ею ограничений и экономического кризиса, смогут получить из бюджета еще одну выплату в размере 400 евро (на семью), такое предложение содержится в черновике нового декрета правительства страны, который министры обсудили в пятницу, 7 августа.

Евро
Евро

Пособие начали выплачивать летом 2020 года, его получателями стали более 200 тысяч итальянских семей.

Средний размер пособия (в июле 2020 года его размер варьировался от 400 до 800 евро в зависимости от доходов получателей) составлял в июле 572 евро.