Москва, , 19:24 — REGNUM Власти Мальты и Люксембурга согласились изменить налоговое соглашение с Российской Федерацией. Об этом 7 августа заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазонов.

Речь идет об изменениях, которые продиктованы новым требованием России о 15-процентном обложении налогом дивидендов, выводимых на счета иностранных банков. Это новшество было предложено президентом России Владимиром Путиным 25 марта 2020 года, когда глава государства обратился к гражданам России.

Чтобы установить такой налог, России нужно изменить множество двусторонних соглашений с различными странами об избежании двойного налогообложения. Если страны не согласны менять соглашение, то Москва готова и вовсе его разорвать.

Сперва власти Мальты заявили, что не заинтересованы в изменении соглашения, но под угрозой его разрыва согласились с российскими требованиями.

Сазонов подчеркнул, что теперь не нужно разрывать соглашение о двойном налогообложении с Мальтой, а нужно лишь проработать новую редакцию. Аналогичная ситуация с Люксембургом.

Вскоре будут проведены переговоры на эту тему с Кипром.