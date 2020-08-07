Село Ворсино, Калужская область, , 22:18 — REGNUM В калужском индустриальном парке «Ворсино» 7 августа врио губернатора Владислав Шапша принял участие в церемонии запуска полного цикла завода АО «Техмашимпекс». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Врио губернатора Владислав Шапша принял участие в церемонии запуска полного цикла завода АО «Техмашимпекс». Admoblkaluga.ru

Говоря о значимости запуска производства полного цикла завода, Владислав Шапша отметил, что область много делает для того, чтобы инвесторы успешно реализовывали свои планы. «Однако только момент запуска предприятия может однозначно подтвердить, что все наши действия были правильными, и мы сделали все для того, чтобы инвестор реализовал свои планы на территории региона. Я рад, что компания «Техмашимпекс» прошла путь от работы на арендованных площадях до создания собственного завода. Это и новые рабочие места, и новые отчисления в бюджеты области и района, и возможности для нас создавать социальные блага для жителей. Это главное к чему мы стремимся», — сказал глава области.

Компания «Техмашимпекс» работает на территории индустриального парка «Ворсино» с декабря 2017 года, производя пластиковые детали. В 2010 году компания развила еще одно направление — производство пластиковых комплектующих, а через два года стала стратегическим поставщиком завода «Самсунг Электроникс Рус Калуга» — мирового производителя бытовой техники. В реализацию проекта вложено 316 млн рублей, создано 65 рабочих мест. Запуск полного цикла завода АО «Техмашимпекс» поможет компании выйти на заявленные проектом мощности и расширить линейку производимой продукции и рынки сбыта.

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