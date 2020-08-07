Бейрут, , 17:59 — REGNUM Ливан не потерял стратегический запас зерна из-за взрыва в Бейруте — в порту ливанской столицы хранились частные запасы, 7 августа сообщает агентство Reuters.

Министр экономики Ливана Рауль Нехме заявил в интервью агентству, что в стране, «к счастью», просто не существовует стратегического запаса зерна.

«У нас не было стратегических запасов. Я предлагал их закупить, получил одобрение совета министров. К счастью, мы этого не сделали, он был бы уничтожен» , — сообщил Нехме.

Уровень потребления зерна Ливаном составляет до 40 тысяч тонн в месяц, а в порту хранилось около 15 тысяч тонн зерна. Однако проблема в том, что Ливан экспортирует 95% своего зерна, и из-за уничтожения крупнейшего порта поставки оказались затруднены.

Сейчас все грузы, идущие в Ливан, направляются в гораздо меньший порт ливанского Триполи. Однако директор порта Ахмед Тамер уверяет, что возможно нарастить поставки зерна через Триполи до 200−250 тысяч тонн в год, что может облегчить ситуацию.

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