Москва, , 17:56 — REGNUM В Минтруде предложили провести аудит всех действующих в сложных с демографической точки зрения регионах России мер поддержки, рекомендации могут быть использованы в других субъектах РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

В ходе заседания рабочей группы по изучению демографической ситуации в отдельных регионах России замглавы Минтруда Ольга Баталина предложила провести аудит всех действующих в пилотных регионах мер поддержки семьям с детьми, проанализировать совместно с экспертами их эффективность и выработать предложения по их оптимизации, укрупнению с тем, чтобы сделать их более значимыми для граждан, упростить условия получения. Сформированные на примере пилотных регионов рекомендации могут быть использованы и в других регионах, отметила она.

По данным Росстата, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») отметил общую проблему для всей России в сфере демографии, она заключается в снижении количества женщин репродуктивного возраста и, как следствие, общем снижении показателей рождаемости.

«Что касается регионов, на которые мы обратили особое внимание, то здесь эта проблема усугубляется миграционным оттоком населения. Прежде всего, из-за того, что молодежь уезжает с сельских территорий, где недостаточно развита инфраструктура и нет рабочих мест», — сказал парламентарий в ходе заседания рабочей группы.

Жуков предложил подумать о дополнительной поддержке на федеральном уровне наиболее эффективных региональных мер.

«Сейчас идёт бюджетный процесс на следующий год и последующие, я думаю, что здесь мы могли бы посмотреть на то, какие дополнительные меры мы могли бы поддержать в федеральном бюджете», — подчеркнул первый вице-спикер Госдумы.

С 1 марта по 31 июля 2020 года бюджетам регионов с наиболее неблагоприятной демографической ситуацией дополнительно выделено почти 60 млрд рублей из федерального бюджета. Из них общий объём нецелевых дотаций составил 30,7 млрд рублей.

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