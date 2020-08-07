Москва, , 16:43 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 августа составил $591,75 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

На 1 июля международные резервы страны составляли $568,87 млрд. Таким образом, за месяц их объём увеличился на $22,88 млрд, или на 4%.

Согласно данным ЦБ, на 1 августа в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $435,71 млрд, специальные права заимствования — $6,86 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,86 млрд, монетарное золото — $144,22 млрд.