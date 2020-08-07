Москва, 7 августа 2020, 16:27 — REGNUM Деглобализация, даже если она пройдет гладко, неизбежно приведет к серьезному торможению мировой экономики, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он написал 7 августа на своей странице в социальной сети Facebook. Так он прокомментировал слова государственного секретаря США Майка Помпео, который пообещал, что США ужесточат свою политику в отношение некоторых китайских технологий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео рассказал, что политика США в отношении китайских телекоммуникационных компаний и приложений, которые «не заслуживают доверия» Вашингтона, будет ужесточена. Госсекретарь сообщил, что он обратился в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой запретить работу в стране China Telecom и трех других китайских телекоммуникационных компаний.
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