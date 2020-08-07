Москва, , 16:27 — REGNUM Деглобализация, даже если она пройдет гладко, неизбежно приведет к серьезному торможению мировой экономики, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он написал 7 августа на своей странице в социальной сети Facebook. Так он прокомментировал слова государственного секретаря США Майка Помпео, который пообещал, что США ужесточат свою политику в отношение некоторых китайских технологий.

«Похоже, маятник глобализации потихоньку начинает отклоняться в обратную сторону, — полагает Хестанов. — И [сфера] IT — только начало. Но деглобализация (даже если она пройдет гладко!) неизбежно приведет к серьезному торможению мировой экономики. Как минимум будет потерян эффект масштаба. Для России же это означает прежде всего падение глобального спроса на сырье. Со всеми вытекающими последствиями…»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео рассказал, что политика США в отношении китайских телекоммуникационных компаний и приложений, которые «не заслуживают доверия» Вашингтона, будет ужесточена. Госсекретарь сообщил, что он обратился в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой запретить работу в стране China Telecom и трех других китайских телекоммуникационных компаний.

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