Краснодар, , 16:25 — REGNUM Самая сложная ситуация с водоснабжением на территории Краснодарского края сложилась в Новороссийске и Геленджике. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев. Вопрос обсуждался 7 августа на совещании под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева по вопросам реализации нацпроектов на территории края.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Самая сложная ситуация на побережье — в Геленджике и Новороссийске. Износ водопровода, который питает курорты, более 80%. Мы приняли решение не латать его, а строить новую ветку. Но даже в этом случае полностью закрыть потребности в воде не удастся, количество потребителей на побережье выросло в разы», — отметил губернатор.

По его словам, полностью решить проблемы с водоснабжением на побережье позволит строительство нового водозабора на реке Пшада с магистральным водопроводом и введение третьей нитки Троицкого группового водопровода протяжённостью 90 км. Однако для реализации этих проектов региону требуется поддержка федерального центра, отметил губернатор.

Как напоминает ИА REGNUM, с начала июля, в самый разгар курортного сезона, в Геленджике сложилась крайне сложная ситуация с водоснабжением — воду людям подают по графику.