Москва, 7 августа 2020, 16:07 — REGNUM Рост цен на газомоторное топливо в отдельных субъектах — это явное проявление несбалансированной инфляции, что в свою очередь говорит об отсутствии контроля за ценовой политикой АЗС, прежде всего независимых, которые способны создавать монопольные структуры в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил, что в России в среднем рост тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не превысит 4%.
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