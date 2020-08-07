Ульяновск, , 16:04 — REGNUM В Ульяновской области станут отслеживать продвижение продукции местных производителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе разработана система контроля за наличием в торговых сетях товаров, изготовленных на предприятиях области. Она была представлена 7 августа на заседании комиссии по бюджетным проектировкам. Отмечается, что система позволяет мониторить ситуацию «практически в режиме реального времени».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что система мониторинга позволит оперативно «анализировать ситуацию на рынке и корректировать действия». Первые данные показали, что доля местной продукции в ретейлинговых сетях составляет 7−10%, в небольших торговых магазинах — 50−60%.

В регионе рассчитывают в дальнейшем подключить к системе мониторинга не только продуктовые, но непродовольственные магазины.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области работают более 10 тыс. стационарных и свыше 2 тыс. нестационарных торговых объектов, 310 объектов мобильной торговли.