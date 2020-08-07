Тбилиси, , 15:55 — REGNUM 112 тыс. фермеров в Грузии приобрели по льготным ценам в общей сложности 29 тыс. тонн дизельного топлива. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

По подсчетам ведомства, аграрии в стране за период действия государственной программы «Забота о селе и фермере» сэкономили на покупке топлива до 3,6 млн лари (около $1,2 млн).

Кроме того, сообщается, что более 132 тыс. фермеров получили 24 млн лари в виде субсидий на развитие производства (около $7,8 млн). На 1 гектар выделялось по 200 лари (около $65).

Напомним, программа поддержки сельского хозяйства в Грузии была запущена в апреле в рамках вывода экономики из кризиса, который в стране возник из-за пандемии.

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