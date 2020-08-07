Москва, , 15:36 — REGNUM Новые заявления Германии в ответ на новые угрозы США по поводу строительства «Северного потока — 2». Кажется, этот затянувшийся сериал будет длиться вечно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Ситуация кажется тупиковой: европейские подрядчики были вынуждены отказаться от участия в работах, а своими силами, похоже, достроить не получается. Хотя нас уверяли, что у Газпрома есть все технические возможности.

Специально подогнали в район прокладки газопровода трубоукладочную баржу «Фортуна», специально под ее возможности получили отдельное разрешение от Дании. И вдруг, «Фортуна» не собирается и, как оказалось, никогда не собиралась участвовать в проекте. Просто удивительно.

Кажется, что Россия сама уже начинает затягивать сроки реализации проекта, который по большому счету сейчас не так важен.

Экспорт газа в Европу упал, имеющихся мощностей для транспортировки газа у Газпрома с избытком, да и те сейчас используются не в полную силу.

А по европейским антимонопольным требованиям Газпром сможет использовать «Северный поток — 2» только наполовину его мощности. Если, конечно, не откажется от своей монополии и не пустит к трубе других поставщиков.

Кстати, такими поставщиками могли бы стать наши же «Роснефть», «Новатэк» и «Лукойл», но сейчас не об этом.

Зато вся эта затянувшаяся ситуация с «Северным потоком — 2» и американскими санкциями играет на пользу российской внешней политике, вбивая клин между США и Германией, между Германией и Польшей, и подрывает единство Запада в отношении России.

Был бы сейчас газопровод достроен, про него бы уже забыли. А так — новые угрозы, новые заявления, бесконечный сериал», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, угрозы американских сенаторов в адрес немецкого портового оператора Fährhafen Sassnitz из-за поддержки «Северный поток — 2» раскритиковал статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен.

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