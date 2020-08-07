Киев, , 15:33 — REGNUM Объем внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долларов, сообщила 7 августа таможенная служба страны.

Согласно источнику, это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долларов), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таможенная служба информирует, что экспорт товаров из Украины за первые семь месяцев 2020 года составил 26,632 млрд долларов (на 7% меньше, чем в прошлом году), импорт сократился на 13% — до 28,848 млрд долларов.

Таким образом, отрицательное сальдо торговли Украины зафиксировано на уровне 2,216 млрд долларов. Согласно информации ведомства, торговый оборот с ЕС за обозначенный период упал на 14%, с СНГ — упал на 27%, а вот на других направлениях вырос.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2019 года внешняя торговля Украины товарами выросла на 6%, составив $110,5 млрд. Для сравнения — в последнем довоенном 2013 г. соответствующий показатель составил $140,3 млрд.