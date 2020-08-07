Москва, , 15:32 — REGNUM В условиях падения объемов товарооборота России и Китая РФ следует сконцентрироваться на постсоветских странах, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 7 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«России было бы куда важней сконцентрироваться на постсоветских государствах, но и эти рынки захватывают западные страны (например Украину, на очереди возможен такой же сценарий с Белоруссией), — сказала Новикова. — Для России данный экономический кризис будет достаточно тяжелым: экономика так и не смогла избавиться от зависимости экспорта природных ресурсов, а свои производственные мощности не охватывают полного цикла производства товаров в масштабах всей страны. Старшее поколение повидало различного рода кризисы на своем веку и сможет как-то приспособиться, а вот молодому поколению придется многое переосмыслить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, что если период пандемии будет успешно пройден, то ключевые мировые игроки начнут активно бороться за рынки.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговые войны вспыхнут с новой силой, когда кончится пандемия – экономист