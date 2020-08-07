Москва, 7 августа 2020, 15:25 — REGNUM Если выяснится, что период пандемии успешно пройден, то ключевые мировые игроки начнут активно бороться за рынки, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объём товарооборота между Россией и Китаем в период с января по июль 2020 года оказался на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём товарооборота между Россией и Китаем в период с января по июль 2020 года составил 58,83 млрд долларов (4,32 трлн рублей), что на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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