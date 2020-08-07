Москва, , 15:25 — REGNUM Если выяснится, что период пандемии успешно пройден, то ключевые мировые игроки начнут активно бороться за рынки, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объём товарооборота между Россией и Китаем в период с января по июль 2020 года оказался на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

«Товарооборот за последние семь месяцев снизился не только между Россией и Китаем, — сказала она. — Пандемия повлияла на большинство стран. Встали производства, закрылись границы, а значит, снизился товарооборот. Если по осени мы получим вторую волну пандемии, то международная торговля будет сильно затруднена, а значит, странам придется надеяться на самих себя, в том числе и с точки зрения производства. Если же окажется, что период пандемии успешно пройден, то возникнет еще большее желание ключевых мировых рынков перетянуть другие рынки под себя, а это означает еще более активные торговые войны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём товарооборота между Россией и Китаем в период с января по июль 2020 года составил 58,83 млрд долларов (4,32 трлн рублей), что на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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