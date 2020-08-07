Москва, , 15:22 — REGNUM Разговоры об отмене транспортного налога на отечественные автомобили идут давно, и идея находит понимание у автовладельцев. Но не у Минфина, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Действительно, сейчас транспортный налог привязан к самому факту владения автомобилем и зависит от мощности его двигателя, но не зависит от того, ездите вы на нем каждый день на работу, один раз в выходные на дачу, или он стоит месяцами в гараже.

Удобнее для всех и справедливее было бы привязать этот сбор к топливу: больше ездишь, больше покупаешь бензина, и больше платишь за использование дорог. И мощность двигателя тоже ведь отражается в количестве потребляемого машиной топлива.

Такие соображения настолько очевидны, что принимались во внимание уже в 2011 году, когда резко поднимали ставки акцизов на моторные топлива.

Как раз для того они и поднимались, причем предполагалось, что с ростом акцизов транспортный налог будет не нужен, и его отменят. Но Минфин у нас работает как клапан в одну сторону — и акцизы подняли, и налог остался.

Сейчас, конечно, финансовые власти на отмену налога не пойдут. Доходы бюджета упали, расходы нужно резать, и от этого источника никто не откажется.

В дилемме поддержать людей или поддержать бюджет выбор властей очевиден. Любое фискальное послабление воспринимается как выпадающие доходы, поэтому возникает вопрос — за счет чего?

Повторить фокус с ростом акцизов взамен отмены транспортного налога в этот раз уже не получится. Акцизы в России и так поднимаются каждый год и уже сейчас составляют от 15% до 20% от розничной цены топлива на заправке.

Куда уж больше?!. Поэтому думаю, что эта инициатива через Минфин не пройдет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отменить транспортный налог на российские автомобили предложил депутат Госдумы (ЛДПР) Василий Власов.

Читайте также: Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме