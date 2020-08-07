Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону началось строительство нового корпуса городской больницы № 1 имени Семашко (ЦГБ). Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«10 августа будет определён подрядчик, который в течение 11 месяцев разработает проектную и рабочую документацию по строительству нового корпуса ЦГБ. <…> Непосредственно начать возведение нового 12-этажного корпуса с терапевтическим и хирургическим профилем, а также с приёмно-диагностическим отделением мы планируем уже в следующем году. Новый корпус ЦГБ площадью 80 тыс. кв. метро будет включать в себя 660 коек стационара, 36 реанимационных коек, 18 операционных и самое современное оборудование», — написал глава администрации в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что стоимость строительства нового корпуса ЦГБ оценивается в 3−4 млрд рублей. При этом ранее власти сообщали, что корпус будет семиэтажным. Завершить работы предполагалось ранее за два-три года.

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