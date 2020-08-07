Москва, , 15:21 — REGNUM В 2020—2021 годах инфляция в РФ может быть ниже 4%, если не вмешается фактор девальвации рубля, считает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Об этом она заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в августе на уровне 0,1−0,2%.

«Небольшая дефляция, ожидаемая Минэкономразвития в августе, возможна. Традиционно летом цены падают, а в этом году дополнительно активно действует как дефляционный фактор сильное сжатие спроса из-за пандемии. Однако, по опросам Центрального банка, в июле респонденты упоминают некоторое подорожание овощей и фруктов, мяса и молока, а также услуг из-за индексации тарифов ЖКХ. Возможно, в августе цены притормозят свой рост, — сказала Дворецкая. — Профессиональные аналитики прогнозируют инфляцию в 2020 — 2021 гг. ниже 4%. Возможно, по итогам года он и сбудется, если не вмешается фактор девальвации рубля».

А курс рубля, как заметила экономист, зависит от ситуации на рынке энергоресурсов, инвестиционного климата, санкций и прочих внешних факторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составит 3,4−3,5%.

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