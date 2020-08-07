Москва, 7 августа 2020, 15:21 — REGNUM В 2020—2021 годах инфляция в РФ может быть ниже 4%, если не вмешается фактор девальвации рубля, считает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Об этом она заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в августе на уровне 0,1−0,2%.
А курс рубля, как заметила экономист, зависит от ситуации на рынке энергоресурсов, инвестиционного климата, санкций и прочих внешних факторов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составит 3,4−3,5%.
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