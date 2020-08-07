Москва, , 15:13 — REGNUM В первом полугодии 2020 года наибольший объем подержанных легковых авто с пробегом был продан в Московской области. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчетный период в Подмосковье было перепродано 102 817 легковых автомобилей — на 19% меньше, чем год назад.

На втором месте по количеству перепродаж находится Москва. Здесь с января по июнь нынешнего года на вторичном рынке было продано 102 465 автомобилей — продажи упали на 18,4%. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край с результатом продаж в 87 790 б/у машин (-21%).

На четвёртом и пятом местах регионального рейтинга разместились соответственно Свердловская область (66 520 ед.; — 6,6%) и Санкт-Петербург (62 513 ед.; — 7,4%).

Ранее стало известно о дефиците некоторых марок на складах московских дилеров. Это связано с уменьшением объёмов производства из-за эпидемии нового коронавируса.

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