Казань, , 15:02 — REGNUM В Татарии с 1 октября текущего года повысятся должностные оклады работников отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется единая тарифная сетка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе сказано, что для исчисления месячных окладов руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций бюджетной сферы, на которых не распространяется единая тарифная сетка, будет увеличен оклад секретаря руководителя структурного подразделения в муниципальных образованиях в 1,03 раза и его размер установлен в сумме 11 498 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пять регионов Приволжского федерального округа попали в топ-10 субъектов РФ по сокращению зарплатного фонда с начала пандемии коронавируса. Наиболее значительно зарплатный фонд сократился в Удмуртии — за март-апрель сокращение составило 17,5%. Это самый высокий показатель снижения зарплат в России. На втором месте Пермский край — здесь зарплатный фонд сократился на 13,9%, как и в Тюменской области. На 13,6% сократился фонд «белых» зарплат в Татарии и Краснодарском крае. В Кемеровской области снижение составило 12,8%, в Марий Эл — 12%, в Кировской области — 10,7%.

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