Токио, , 14:54 — REGNUM Стоимость базовых комплектаций рестайлинговых моделей Subaru Legacy и Outback равна соответственно 23 820 долларов (порядка 1,75 млн рублей) и 27 845 долларов (порядка 2,05 млн рублей). Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Таким образом, рестайлинговая модель Legacy стала дороже по сравнению с актуальной версией на 175 долларов (около 12, 9 тыс. рублей), а цена Outback выросла на 190 долларов (14 тыс. рублей).

Оба авто получат пару новых стандартных функций безопасности. Кроме того, модели оснащены новыми светодиодными фонарями с функцией поворота и опцией напоминания об оставленных на задних креслах. Данная функция разработана для того, чтобы водитель при выходе не забыл о детях или домашних животных на задних сиденьях.

Ранее компания Subaru запустила производство обновленных моделей Impreza WRX и WRX STI, оснащенных новыми 400-сильными дизельными агрегатами FA24.

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